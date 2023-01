Ce playboy interdit - Des jumeaux pour Ellie

Ce playboy interdit, Karen Booth Série " Scandaleuses révélations " – Tome 1/3. - Trois amies trouvent l'amour alors qu'un mystérieux ennemi menace de révéler leurs pires secrets... : Consultante en relations publiques, Chloe ne mélange jamais travail et vie privée. Mais ses résolutions vacillent quand Parker, un agent sportif, la recrute. Cet homme beau comme un dieu est victime de " Petit Carnet Noir ", un compte colportant des rumeurs sur Internet. Or, si Chloe veut gagner la bataille sur les réseaux sociaux, elle ne doit en aucun cas se laisser distraire par son irrésistible client... - Des jumeaux pour Ellie, Carrie Nichols : Ellie a un faible pour Liam depuis l'adolescence et, dès son retour à Loon Lake, son coeur bat plus vite pour lui... Son rêve devient réalité quand tous deux entament une liaison. Mais lorsque Ellie se découvre enceinte de jumeaux, elle prend peur. Un avenir est-il seulement possible entre Liam et elle ou finira-t-elle le coeur brisé ?