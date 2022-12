La voix du coeur

Une maison. Une carrière. Une future femme. Des projets. J'avais tout ce dont on peut rêver. Mais je n'avais rien... Marc est un homme heureux. Sa femme Nathalie et lui partagent leur vie depuis des années. Il l'aime et elle est tout pour lui. Mais un beau jour, il se rend compte qu'elle a besoin de plus, d'un mariage. Il veut le faire pour elle. Pourtant, Marc a peur, il angoisse. Ses sentiments pour elle sont forts et vrais, mais... Ce soir-là, Marc entre dans un énième bar, dans une unique et folle nuit d'escapade pour échapper à son quotidien. Ce magnifique jeune homme aux allures de prince du nord, avec sa peau claire, ses cheveux blonds et ses yeux bleu glacier éveille son coeur. Un seul battement. Tout bascule. L'amour se confronte à l'amour et Marc se débat entre les griffes acérées de ses émotions. Quel choix va-t-il faire ?