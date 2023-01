La fuite de Lady Rathmore

Série "Passions écossaises " - Tome 3/3 Il n'y a pas plus indomptable et tempétueux que le coeur d'un Highlander... Angleterre et Highlands écossais, XVIIIe siècle La vie de Grant Rathmore était pleine de joie et d'amour depuis son mariage avec la belle Madeleine d'Evremont, dix-huit mois plus tôt. Hélas, en raison de douloureux événements, son épouse s'est mis en tête qu'il ne l'aimait plus et l'a quitté sans un adieu. Pis encore, elle a fui à Londres chez son père, un homme dangereux, sympathisant des Jacobins ! Fou d'inquiétude, Grant voyage alors à bride abattue à travers les routes brumeuses des Highlands pour retrouver sa bien-aimée...