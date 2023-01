Pnl. Programmation neuro-linguistique

LE guide pratique pour se former efficacement à la PNL ! Un guide progressif Francis Petot vous révèle les fondements de la PNL et vous guide pas à pas dans l'utilisation de cette technique. Un guide pratique Quand et pourquoi utiliser la PNL ? Comment faire, étape par étape ? Comment s'assurer de l'efficacité de la PNL ? Ce livre répond à toutes vos questions. Un guide pro Que vous ayez suivi ou non une formation en coaching ou en santé, que vous soyez déjà pro-fessionnel ou en reconversion, Francis Petot vous montre comment : - aider à soulager et résoudre les conflits et difficultés d'ordres psychique, émotionnel, somatique et comportemental, - traiter les problèmes sentimentaux, relationnels, familiaux, professionnels, occasion-nant stress, tristesse, angoisse/anxiété, colère/haine, peur, phobies, addictions, poids, douleurs, troubles du sommeil, traumatismes psychiques, - accompagner un client dans son développement personnel, pour restaurer sa con-fiance, acquérir des compétences ou encore exploiter sa créativité... . Et des outils de formation uniques ! - 53 exercices pour vous entraîner ; - 3 audios pour vous montrer comment mener votre séance.