Vancouver Confidential Tome 1 : Enquête préliminaire

Ben et Jordan forment un couple que rien ne laissait présager à part un attachement commun à l'univers de la justice au Canada. L'un est imposant, blond, extraverti, terriblement sûr de lui et avocat dans une prestigieuse firme privée, tandis que l'autre, mince, brun et taciturne, travaille comme procureur de la Couronne. D'un commun accord, ils entretiennent une relation secrète et uniquement fondée sur leur indéniable alchimie charnelle, s'interdisant de partager autre chose que des étreintes passionnées, mais dénuées de toute profondeur. Jusqu'au jour où Ben, se voyant confier une banale affaire de possession de drogue, réalise peu à peu que le client principal de son cabinet, un riche magnat de l'industrie minière, dont il doit défendre le fils au tribunal coûte que coûte, est un individu aussi dangereux que dénué de scrupules. Sous la pression, le comportement de l'avocat s'altère peu à peu, ce qui ne manque pas d'échapper à l'oeil attentif de son amant qui, s'il se refuse tout d'abord le moindre sentiment, commence néanmoins à réaliser que son attachement va bien au-delà de la simple attirance physique. Lorsque les ennemis de l'industriel contactent Ben en secret et le soumettent à un odieux chantage, les deux partenaires se retrouvent soudain plongés au coeur d'une spirale infernale qui les confrontera implacablement à un danger de plus en plus présent, et les forcera à réexaminer leur relation naissante...