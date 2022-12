Dean, la trentaine, désabusé, plaque tout pour un mois : direction Hawaii. Il quitte son petit-ami, ses responsabilités, il a besoin de faire une pause, de savoir où il en est dans sa vie. Il s'installe pour ces vacances inopinées dans un luxueux hôtel de la belle île de Maui. Bien décidé à s'occuper, il suit des cours de surf et fait alors la connaissance du professeur de l'établissement : Kaipo. Ce bel Hawaiien, au sourire aussi doux qu'il possède un regard sombre, attise tout de suite son intérêt. Entre Kaipo et Dean, l'attirance est rapidement présente, mais il faut du temps au Californien pour se laisser apprivoiser par le surfeur. Il a dû mal à concevoir qu'un homme tel que Kaipo puisse être attiré par lui, mais le feu brûle et la tension augmente. Que se passera-t-il une fois les vacances terminées ?