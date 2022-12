Blairwood University Tome 1 : Premier pas sur le campus

Katherine Adams n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une petite ville du Texas, mais quand les choses se corsent pour elle et sa soeur, c'est l'endroit idéal où s'enfuir. Emmett Santiago, l'enfant chéri de Bluebonnet, n'aurait jamais pensé succomber si vite, mais un seul regard posé sur Kate et c'est fichu. Emménager chez leur tante pendant sa première année de lycée est le choix le plus sûr pour la soeur de Katherine, et elle compte faire son possible pour que Bluebonnet devienne leur foyer. Cela n'inclut sement pas de flirter avec un certain garçon, peu importe à quel point son sourire est charmant. Katherine ne croit peut-être pas à l'amour, mais Emmett est bien déterminé à la conquérir. Lorsque les étincelles commencent à jaillir, qui fera le premier pas ? Premiers pas sur le campus, Blairwood University d'Anna B. Doe est une romance sportive suivant Emmett Santiago, le charmeur préféré de Blairwood, et Kate, son amour de lycée.