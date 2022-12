Mes années Cuba

Myriam Viallefont-Haas revisite plusieurs reportages qu'elle a effectués au cours de deux séjours, en 1985 et en 2017. Le livre se présente en deux parties. La première présente le cheminement visuel de l'auteure au travers de séquences photographiques quasi filmiques qui abordent tour à tour l'architecture, la vie quotidienne, la culture et l'économie et des focus au cours des rencontres de la photographe. La seconde partie se présente sous la forme d'un portfolio en grand format offrant au lecteur de reparcourir la ville mythique à travers les images emblématiqyes de Myriam Viallefont-Haas. Ce livre accueille un long entretien entre l'auteure et Caroline de Hugo.