Smart Growth. Progression personnelle, développement des talents

L'humain recèle la plus grande force qui soit : la croissance est notre paramètre par défaut ! Mais comment grandit-on ? Ce phénomène se produit de manière prévisible : nous pouvons comprendre où nous en sommes dans notre croissance et tracer une voie à suivre. Aider les individus à développer leur potentiel – leur permettre de formuler ce qu'ils aspirent à être et de le devenir, à court et à long terme – est ce que nous recherchons en tant qu'individus et leaders. Quel environnement plus stimulant qu'une entreprise où l'on peut être soi-même, où chacun est capable de se situer sur une courbe d'apprentissage qui le tire vers le meilleur ? Cette logique d'imbrication constante du leader, des individus et du collectif est une stratégie gagnante pour tous et toutes à condition qu'elle soit comprise et partagée. Le chemin de cette croissance est jalonné par trois étapes : le tremplin, le point cible et le haut de gamme. A chaque étape, les individus ont un rôle à jouer, générant une progression et un apprentissage collectifs. L'organisation se nourrit des progrès des uns et des autres : elle en ressort grandie. Que la progression soit lente ou que des coups d'accélérateur se fassent sentir... pas de panique, tout cela s'explique ! Il suffit d'incarner et d'assumer cette croissance maîtrisée. Lisez ce livre humain, engageant et réaliste sur la constitution d'équipes performantes et à forte croissance ! Vivement recommandé pour progresser, continuer à stimuler les équipes et conserver les talents les plus précieux.