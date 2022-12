BBD La marque Périgord. Histoire d'un club singulier du basket français

L'histoire d'un grand club de basket du Périgord : Depuis la création il y a près d'un siècle de son ancêtre, la section basket au sein du COPO Péri-gueux, en 1927 - auréolée d'un titre de champion de France de basket féminin en 1942 -, devenu plus tard la glorieuse Union Sportive Périgourdine, renforcée par de talentueux basketteurs amé-ricains dans les années 1950, jusqu'au club pro d'aujourd'hui, le BBD, implanté à Boulazac depuis 1995. Le Boulazac Basket Dordogne, l'une des pépites du secteur professionnel de la LNB (Ligue na-tionale de basket), unique club pro du Périgord, a accompli une fulgurante ascension en moins d'un quart de siècle. Se hissant de la Nationale 3 (équivalent d'une cinquième division), jusqu'au sommet du basket français, parcours marquée par deux passages dans l'élite. Cet ouvrage relate cette extraordinaire aventure humaine et sportive bâtie par des générations de joueurs, de coaches, de dirigeants valeureux, vécue par un public fidèle, fervent et engagé sur la terre du Périgord. Cette épopée exaltante se poursuit et continue d'étonner la France du basket. 250 pages de récits, de souvenirs, d'exploits, de portraits, de spectacle et de témoignages, illus-trées de centaines de photos et de documents.