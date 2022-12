Le recueil de poèmes "En habits de femme" nous plonge dans la vie et l'intimité de Dora Ratjen, une athlète intersexe qui a défendu les couleurs nazies dans les années 1930. Avec une sobriété dans le verbe, une écriture clinique aux allures d'archives, ce livre nous apparaît comme une enquête historique qui vient questionner aujourd'hui les injonctions normatives de genre. Le texte, qui utilise un retour chariot percutant, s'affaire à créer un trouble, entre la littérature et l'histoire, entre la fiction et le documentaire, entre la poésie et l'archive, entre deux genres finalement.