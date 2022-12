Les marchés de l'art. Le guide pour monter sa collection

En augmentation constante depuis plusieurs années, le marché de l'art attire de plus en plus d'acheteurs, de collectionneurs, mais aussi de simples amateurs. Vous rêvez d'acheter votre première oeuvre, voir même de débuter votre collection ? Pas si simple quand on ne connait pas les spécificités du marché de l'art. Illustrés de cas pratiques concrets, ce livre vous ouvre les portes de ce marché si particulier en évitant les erreurs les plus courantes pour réaliser vos premiers achats en toute sérénité.