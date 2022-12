Les carnets à jouer forment une collection de carnets de notes, de dessin et de jeux graphiques. A travers des propositions simples (points à relier, grilles à colorier, etc.), ils abordent des thématiques propres au design graphique, dans la lignée du Cahier d'exploration graphique dont ils constituent des prolongements directs : de l'exercice unique, on passe à la série, à la variation. Ces carnets permettent d'explorer les jeux plus en profondeur, d'essayer, tester, rater pour mieux recommencer. Maillages développe un jeu de dessin matriciel. Une matrice est une grille utilisée pour dessiner des formes, motifs, lettres, etc. On peut la remplir (en "? coloriant ? " ses espaces vides) ou s'appuyer sur ses tracés pour dessiner. Il peut s'agir d'une grille géométrique et régulière, mais aussi dematrices irrégulières, dessinées plus librement.