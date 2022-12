Dure vie que celle de flic dans le Dublin d'aujourd'hui : la crasse, la violence, la drogue... le progrès, quoi. Et voilà qu'on vous crucifie un gus - doux Jésus !- sur la porte d'un hangar à bateaux, la tronche couronnée jusqu'au col par un méchant sac en plastique. Saloperie d'époque! Allons, tout n'est quand même pas perdu: la Guinness continue de couler au robinet, et l'ami Pat Coyne, chevalier exemplaire, est là qui vous protège, prêt à nettoyer votre bonne ville de toute la racaille qui voudrait la pourrir jusqu'à l'os... Seul problème: à vouloir jouer les chevaliers aujourd'hui, on ne s'expose pas seulement à recevoir des coups, voire à finir dans une bagnole-cercueil au fond des eaux du port... on risque de péter les plombs, tout simplement. Sentiment de la presse anglo-saxonne et allemande " Un thriller des plus réjouissants ; à la fois très noir et très drôle... et qui vous balance dans les coins d'ombre de la vieille Irlande, sans respect aucun pour les vaches sacrées, quelques jolies bombes incendiaires. " Sunday Independant " Une sacrée caricature des démons de l'âme irlandaise!" Die Welt