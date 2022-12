Je ne veux plus danser entre espoir et désespoir

Emeric est un jeune homme tendre, sentimental et bienveillant. Très jeune, il rencontre l'amour de sa vie. Après quelques années de relation sans nuage, il découvre que sa fiancée à une double vie. Cette trahison le poussera à s'engager dans l'armée et à vivre sa vie comme il l'entend. Entre trahisons, révélations et histoires d'amour, Emeric tente de se reconstruire dans les bras de plusieurs femmes jusqu'à qu'il rencontre celle qui fera enfin chavirer son coeur.