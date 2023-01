Hercule Carotte - L'énigme de l'Orient Express CP/CE1 6/7 ans

Lors d'un voyage à bord de l'Orient-Express, l'inspecteur Jappe est assommé... qui a bien pu s'en prendre au célèbre policier ? Les plus grands détectives du monde se rejoignent à bord de l'Orient-Express pour se rendre à leur réunion annuelle. Bien sûr, Hercule Carotte et Eusèbe sont du voyage. Mais à peine le train a-t-il démarré qu'on retrouve l'inspecteur Jappe... assommé ! Qui a bien pu s'en prendre au célèbre policier ? Les Premières Lectures niveau 2 accompagnent les enfants en CP et CE1, avec : - Une vraie intrigue, découpée en chapitres pour faire des pauses. - Un petit dico pour enrichir son vocabulaire. - Des bonus pédagogiques et ludiques pour prolonger la lecture en s'amusant. - Et, dans la série "Hercule Carotte détective" , un principe interactif pour rendre la lecture amusante : c'est aux enfants de mener l'enquête avec les personnages !