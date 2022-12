Thomas Patafume, juriste : une vie, une oeuvre

Thomas Patafume est un de ces universitaires de l'ombre qui aurait pu devenir, comme certain économiste, Président, s'il avait fait un détour par une banque plutôt que de tenter d'être professeur ou d'entrer au CNRS. Il en avait l'esprit et l'étoffe, les cravates aussi. Enseignant et chercheur, il a été, bien avant d'autres, un militant de cette "pensée moderne" qui n'a de moderne que l'étiquette... Sa carrière a été discrète, trop sans doute. Pourtant, le courant patafumiste a considérablement rajeuni les concepts et méthodes utilisés au XXème siècle par les écoles dominantes. La participation concrète de Thomas à plusieurs réformes en a par ailleurs fait un modèle pour les étudiants désireux d'allier théorie et pratique. Le public le plus large trouvera aussi dans cette biographie très mesurée la preuve que la ringardise des chercheurs en droit et en sciences sociales n'est qu'un mythe dépassé