Conquête à la maternité - Envoûtée par son patron - Retrouvailles en Finlande

Conquête à la maternité, Carol Marinelli Freya est désespérée. Après leur brûlante étreinte, Richard Lewis se montre glacial envers elle. Le lien qui l'unissait au séduisant anesthésiste, depuis leur rencontre à la maternité londonienne de Cromayr Bay où ils travaillent tous deux, s'est évanoui. Richard cherche-t-il à renouer avec sa précieuse solitude, en la poussant à regagner son Ecosse natale, où elle serait loin de lui ? Envoûtée par son patron, Sue MacKay Le Dr Nixon Wright vient de l'embrasser. Et Emma n'a qu'une seule envie : sentir de nouveau les lèvres brûlantes de son patron contre les siennes. Une réaction tout sauf raisonnable pour une mère célibataire comme elle, enceinte de huit mois, qui s'est fait la promesse de ne plus jamais aimer un homme... Retrouvailles en Finlande, Karin Baine Lucas, ici ? Freya ne peut y croire. Elle qui s'est engagée comme infirmière volontaire pour faire découvrir la Finlande à de jeunes patients, la voilà qui se retrouve face à l'homme qui n'a pas hésité à lui briser le coeur six mois plus tôt... Quelle ironie du sort ! Un sort d'autant plus cruel que la seule présence de Lucas suffit à raviver un intense désir en elle... Romans réédités