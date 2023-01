Les tout-petits face aux écrans

Le Dr Anne-Lise Ducanda reçoit en PMI et dans ses consultations écrans de plus en plus d'enfants souffrant de retard de langage, retard intellectuel et moteur, agitation et intolérance à la frustration, difficultés de communication, difficultés scolaires... Elle se rend compte que les troubles disparaissent ou diminuent fortement après une période de sevrage d'écrans. A travers ce livre, elle lance l'alerte sur le fléau que sont les écrans sur la santé de toute une génération, à commencer par les tout-petits. En effet, les écrans privent l'enfant d'interactions humaines et de l'exploration sensorielle du monde, indispensables au développement de son cerveau. Mais on continue à inciter les parents à "préparer leur enfant au monde de demain" par le numérique... Cet ouvrage s'adresse aux familles et aux professionnels et leur donne des clés et des outils pratiques, du bébé à l'adolescent. La bonne nouvelle, c'est que les troubles liés aux écrans sont évitables et réversibles en grande partie quand ils sont détectés et traités à temps. Le Dr Anne-Lise Ducanda est médecin de PMI (Protection maternelle et infantile) et propose des consultations écrans en Gironde. Elle lance l'alerte depuis six ans sur les dangers des écrans pour les enfants et est membre du CoSE, de l'EPEPE et de SCREENPEACE.