La brûlure du doute - Une troublante enquête

La brûlure du doute, Delores Fossen "Votre fils adoptif, Evan, est bien né le 16 septembre ? " Quand Slade Becker lui pose cette question, Maya pense à une plaisanterie. Mais, bientôt, le séduisant shérif lui explique que plusieurs enfants nés ce jour-là ont été enlevés et que, parmi eux, se trouve sans doute son propre fils... Inquiète, Maya s'interroge : se pourrait-il que Slade soit le père d'Evan et qu'il cherche à récupérer son enfant ? Une troublante enquête, Julie Miller Annie ne décolère pas : on l'envoie, un 31 décembre, enquêter sur un meurtre aux côtés de Nick Fensom ? Ce macho de la pire espèce a intérêt à prendre son avis en compte, sinon elle exigera un autre coéquipier ! Bientôt, pourtant, elle constate que Nick se montre prévenant à son égard. Et comprend pourquoi : le tueur vient à nouveau de frapper, et Nick veut se servir d'elle comme appât... Romans réédités