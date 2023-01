Le Roman de Vienne

Vienne ! Le coeur de l'Europe, où tradition et modernité se côtoient depuis des siècles, où le classique et l'avant-garde cohabitent avec intelligence et harmonie. Vienne traditionnelle et impériale, Vienne bourgeoise et populaire, Vienne triomphante, Vienne humiliée, Vienne républicaine et socialiste, annexée, vengée, bombardée, occupée et enfin libre depuis 1955 : voici les grandes heures d'une métropole où est né l'art de vivre. La ville a survécu à toutes les modes et exhale un parfum subtil : la civilisation. Les merveilleux cafés, véritables institutions commémorant, à leur façon, les deux sièges des Turcs aux XVIe et XVIIe siècles ; les musées aux fabuleuses collections des princes mécènes ; la plus grande salle de bal d'Europe et les écoles où l'on enseigne toujours la valse en habit et robe longue ; l'Art Nouveau qui fait sécession avant 1900 pour que les inspirations de Gustav Klimt, d'Otto Wagner et de Joseph Hoffmann puissent éclore ; les églises baroques dont les vitraux ont vibré au génie des plus grands musiciens, de Haydn à Mahler... Vienne a été et reste encore aujourd'hui un tourbillon d'art et d'histoire. Avec son habituel talent de conteur, Jean des Cars conduit le lecteur dans une flânerie historique et divertissante. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Sissi ou la fatalité, Rodolphe et les secrets de Mayerling, et en 2022, Pour la Reine. Hommage à Elizabeth II (Perrin) et Inoubliable Grace de Monaco (Le Rocher).