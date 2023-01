Irrésistible? et insupportable !

Ils vont adorer se détester. Encore lui ? ! Aliénor est au bout de sa vie : être hôtesse au Salon de la voile, c'est déjà une épreuve psychologique, mais quand, en plus, on croise quelqu'un qu'on déteste, là c'est de l'acharnement ! C'est bien lui, l'homme qui s'est assis juste à côté d'elle pour déjeuner alors que tous les autres bancs du parc étaient libres et qui, par-dessus le marché, l'a accusée de lui souffler sa fumée de cigarette au visage. Le monde à l'envers ! Et une bonne excuse pour le remettre à sa place avec un vocabulaire choisi. Mais ce soir, quand il apparaît dans son élégant costume de chef d'entreprise et avec sa barbe de quelques jours, Ali le voit différemment. Et, même s'il essaye de la pousser à bout en lui demandant des démonstrations toutes plus ridicules les unes que les autres, elle doit bien reconnaître qu'il est même tout à fait son genre... Roman réédité