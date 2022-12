Allie Beckstrom Tome 1 : Magie jusqu'à l'os

Oubliez les contes de fées, les abracadabras, les étincelles et la poussière d'ange. La magie, c'est comme l'alcool, le sexe et les drogues : il y a toujours un prix à payer. Parfois, le prix est minime, juste une bonne migraine. Pas cher payé, n'est-ce pas ? Mais parfois, il est bien plus élevé. Et certains refusent de régler leur dette et la transfèrent à un innocent. C'est là qu'Allie Beckstrom entre en jeu. C'est un limier, et elle est la meilleure. Son quotidien ? Identifier et traquer les lanceurs de sort malhonnêtes. Elle adore son job, même si elle aussi, paie au prix fort l'utilisation de la magie. Sa nouvelle mission risque de l'entraîner sur une pente encore plus glissante que son quotidien déjà dangereux. Le principal suspect n'est autre que son père, avec qui elle a coupé les ponts. Et puis il y a cet homme mystérieux qui croise sa route un peu trop souvent à son goût. Qui est-il ? Que lui veut-il ? Et pourquoi, lorsqu'elle fait appel à la magie quand il est dans les parages, elle n'en subit pas les conséquences ? Allie le sait, dans ce monde, tout à un prix. Même celui de la vérité.