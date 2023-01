Neuvaine et prières au Sacré Coeur

Bien plus qu'un simple recueil de prières, ce petit ouvrage nous invite à un véritable parcours spirituel pour découvrir le Coeur de notre Dieu, doux et humble. Il nous invite dans un premier temps à une neuvaine pour se consacrer au Sacré Coeur. Puis met à notre disposition les plus belles prières au Sacré Coeur écrites par les saints ou faisant partie du trésor de l'Eglise. Enfin il nous propose des démarches concrètes pour se mettre à l'école du Sacré Coeur, selon les indications de Jésus à sainte Marguerite-Marie.