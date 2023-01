La mariée de Bellwether

Bellwether est son refuge. Sur la petite île de Nouvelle-Ecosse, Brooklyn se sent bien et en sécurité. Hélas, son existence tranquille est menacée quand Cole Abbott acquiert le splendide manoir proche de sa ferme et lui propose de racheter sa parcelle de terrain. Ce voisin, aussi riche que séduisant, a de toute évidence l'habitude d'obtenir ce qu'il désire. Or Brooklyn se le promet : elle n'abandonnera pas la partie, même si son adversaire est le plus bel homme sur Terre !