Un amour interdit

Londres, XIXe siècle Fille illégitime d'une esclave noire et d'un planteur anglais, Psyché se sait prodigieusement chanceuse d'être devenue une jeune femme indépendante, propriétaire de sa propre maison de café dans le quartier de Soho. Après les épreuves qu'elle a traversées, elle est bien décidée à ne jamais céder sa liberté à un homme ! C'est pourquoi, lorsqu'elle fait la rencontre de Will Barclay le soir de Noël, elle garde d'abord ses distances. Mais le charme de ce parfait gentleman, ainsi que la connexion profonde qui les lie instantanément, la trouble plus que de raison... En effet, voilà qu'elle se prend soudain à imaginer un avenir avec lui, tout en sachant qu'une liaison avec Will les entraînerait tous deux dans un retentissant scandale...