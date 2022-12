Alien Earth

Quand les Arthroplanes, des créatures insectoïdes à bord de vaisseaux vivants, ont déclarés aux humains que leur planète était mourante, les humains ont accepté leur sort : une grande évacuation était nécessaire. Transportés sur deux planètes jumelles à l'harmonie parfaite, un certain équilibre semble avoir été trouvé. Alors pourquoi demande-t-on à John d'aller vérifier si la terre est belle et bien morte ? Et pourquoi rallier son sol d'origine quand sa propre espèce n'y a plus mis les pieds depuis des centaines de générations ? Megan Lindholm, alias Robin Hobb, l'autrice de l'Assassin Royal, nous livre avec ce roman un space opéra ébouriffant !