Bébé mange tout seul !. Carnet de suivi DME : vers une alimentation autonome et diversifiée

Dé ; couvrez au fil des pages des conseils et des astuces pour commencer progressivement et en toute confiance la diversification alimentaire de vos enfants. Remplissez, cochez, barrez et é ; crivez tout le suivi de cette nouvelle expé ; rience grâ ; ce à ; des encadré ; s et des exercices qui vous accompagneront tout au long de l&rsquo ; ouvrage.