L'ogre lion. Tome 2, Les trois lions

Une généreuse aventure tendre et farouche où s'entrechoquent démon maléfique et injustices sociales. Roi déchu et amnésique, Kgosi erre sur les terres du Nord. Guidés par Othila la souris, le guerrier et ses compagnons arrivent dans la cabane du shaman Logrine, où l'attendent redoutables révélations sur son passé. Abasourdi, Kgosi poursuit sa quête de rédemption qui le mène vers les terres Sud et le foyer de Wilt. Un chemin d'infortune parsemé de rencontres mortelles...