Colliers & menottes Tome 5 : Discipline domestique

L'homme qui a prostitué Jeff est peut-être en prison, mais celui-ci vit toujours le même cauchemar, se vendant à des hommes et dépendant de pilules pour s'en sortir. Il rencontre alors Scott, un jeune Américain qui aurait pu facilement se trouver à la place de Jeff. Les amis de Scott tendent une main secourable à Jeff, qui la saisit. Leo et Thomas emmènent Jeff chez Dom Damian Barnett jusqu'à ce qu'ils puissent lui trouver un endroit plus durable. Encore en deuil après avoir perdu son soumis d'un cancer deux ans auparavant, Damian accepte de l'aider. Mais quand il entrevoit l'étendue des dégâts, Damian veut faire plus que d'offrir sa chambre d'amis. Jeff n'est pas un soumis, mais Damian peut voir qu'il a désespérément besoin d'une structure dans sa vie. C'est à Damian de trouver une réponse. Il ne s'attend pas à ce que ce qu'il découvre change leur vie à tous les deux.