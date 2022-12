Duncan Andrews Tome 1 : Aussi pâle qu'un mort

La meilleure amie du détective privé Duncan Andrews, Gina, est une sorcière. Son chien, un zombie. Et son défunt petit-ami, Robbie, est un fantôme. Ce n'est donc pas si surprenant qu'il se serve de son lien avec le surnaturel pour résoudre ses enquêtes. D'ailleurs, ce n'est pas plus mal, car Duncan est débordé. Janice Sanderson, la femme la plus riche d'Indianapolis, veut qu'il retrouve sa stripteaseuse de fille, Brenda, et une autre cliente connaît quelques ennuis à cause d'un spectre hantant la demeure familiale. Pour couronner le tout, Duncan a décidé de se remettre à fréquenter, bien qu'il ne soit pas certain d'être tout à fait prêt après la mort de Robbie. En suivant une piste menant au petit-ami de Brenda, Duncan rencontre Nick ; mettant ses doutes de côté, il accepte de sortir avec lui. Robbie ne lui facilite pas la tâche, se pointant en plein rencard pour ruiner ses chances, mais c'est bien là le dernier des soucis de Duncan : car le mari d'une de ses clientes a disparu et un tueur en série rôde dans les parages... un meurtrier qui pourrait ne pas être humain.