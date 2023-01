SOS à Dieu pour la restauration de nos vies - Famille L5076. La Famille

Il est bon pour des frères et soeurs de vivre ensemble. Les valeurs familiales sont indéniablement bonnes pour la bonne vie en famille. Le comportement antisocial de l'homme, les alliances maléfiques contractées, le diable et ses agents des ténèbres peuvent négativement influencer la vie en famille. Celle-ci n'est plus un lieu d'harmonie, de cohésion, de bonheur. Elle devient cassée, détruite. Mais grâce aux prières de restauration contenues dans ce livre, la famille peut redevenir un oasis de paix, de bonheur, de prospérité de tous ses membres.