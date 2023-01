Français 3e Brevet - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Le cahier complet pour des révisions efficaces l'année du Brevet - Réviser tout le programme de 3e etse préparer au Brevet grâce à une structure simple et efficace - des leçons claires et synthétiques - toutes les règles en grammaire et conjugaison, orthographe et vocabulaire - des exemples éclairants - + de 200 exercices pour s'entraîner - des Brevets blancs - un cahier central détachable avec les corrigés - des annexes : tableau des modes et des temps, principales fonctions, méthodologie et vocabulaire pour expliquer un texte - L'essentiel du programme en mémos visuels Des schémas et cartes mentales sur les rabats : valeurs du présent, compléments circonstanciels, passé simple de l'indicatif, connecteurs logiques, propositions subordonnées, accorder le participe passé, phrase emphatique, valeurs du conditionnel présent - Aller plus loin avec des compléments numériques accessibles gratuitement en ligne : des quiz interactifs pour s'entraîner