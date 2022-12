Observations sur la nature de la liberté civile. Suivi de Discours sur l’amour de la patrie

Richard Price est l'un des dissenters les plus importants de la fin XVIIIe siècle. Il s'illustre dans de nombreux domaines (mathématiques, économie, science actuarielle, théologie, philosophie morale, et philosophie politique). Il est au contact de l'élite américaine engagée dans la voie de l'indépendance des colonies, mais aussi des réformateurs constitutionnels britanniques les plus radicaux.