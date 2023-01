Nouvelle venue dans le paysage de la fantasy francophone, Jeanne Mariem Corrèze livre ici un premier roman faussement classique, au style sensible et envoûtant. Avec trois tirages vite épuisés, Le Chant des cavalières s'est imposé comme l'un des meilleurs romans de fantasy française de ces dernières années, d'ailleurs sélectionné pour plusieurs prix. L'autrice a également été invitée à de nombreux salons et festivals. En dépit du fait qu'il soit initialement paru en plein confinement, ce roman a été tellement remarqué qu'il s'est déjà vendu à plus de 5000 exemplaires, dans le grand format et en poche Hélios. De nouveau épuisé, il fallait absolument le remettre en avant maintenant que nous sommes un peu sorti des turbulences de crises, pour vraiment lui donner toute ses chances de continuer à s'imposer dans les ventes. Cela nous permet aussi de maintenir en pleine visibilité cette autrice, qui est en train de finir son deuxième roman. Pour cela nous refaisons une édition grand format, avec en illustration de couverture une adaptation de celle créée pour le poche Hélios, qui avai "tapé dans l'oeil" du public. Afin de parachever de justifier cette nouvelle édition, nous ajoutons au texte initial du roman deux nouvelles inédites dans le même univers, et un appendice.