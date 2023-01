Le Chevalier aux épines. Le tournoi des preux

S'il est besoin de le rappeler, Jean-Philippe Jaworski est l'auteur majeur de la fantasy francophone, avec plus de 230 000 exemplaires vendus, des adaptations audio qui caracolent en tête des ventes, idem en numérique, une adaptation en bande-dessinée (chez Le Lombard) et deux options d'adaptation en cours chez Netflix et Disney+. Ce roman, très attendu, constitue un événement sans précédent dans un domaine qui connaît peu de best-sellers. D'une longueur également exceptionnelle, ce roman a été divisé par l'auteur en trois tomes : Le tournoi des preux (janvier 2023), Le conte de l'assassin (juin 2023) et Le débat des dames (janvier 2024). Ce roman bâti un monument remarquable de fantasy chevaleresque, avec tout autant des tournois minutieusement restitués que de vrais moments de féerie et de magie, des morceaux de bravoure, un suspense remarquable et une ligne narrative incroyablement originale, qui rappelle pourquoi Jaworski est le roi de la fantasy francophone : sa couronne ne sera pas contestée. Le premier tome suit le chevalier Aedan (héros de la nouvelle Le service des dames), un personnage mystérieux et un narrateur tout aussi mystérieux. Le deuxième tome retrouve Benvenuto Gesufal (protagoniste de Mauvaise donne et Gagner la guerre), qu'attendent tous les lecteurs. Le troisième tome conclue l'ensemble des fils narratifs.