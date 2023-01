La Voie du rire. Et si le rire était le propre de l'âme ?

La voie du rire est une approche spirituelle du rire, dans la lignée de celle enseignée par les mystiques orientaux. Car rire n'est pas encore le propre de l'homme, surtout de nos jours où il est l'oublié de notre société. Le rire est la manifestation de la conscience qui revêt plusieurs états. Le rire c'est l'intelligence, c'est l'absence de pouvoir sur autrui, c'est être dans la réalisation de soi, la vérité. En effet, lorsque l'on rit, l'ego n'existe plus le temps du rire. Où sommes-nous allés ? Partout et nulle part à la fois, car nous sommes redevenus la conscience. Cependant, les obstacles au rire sont nombreux. Guy nous explique comment les identifier et s'en libérer afin de sortir de cette fausse identité qu'est l'ego. Son accompagnement se fait tout en douceur, avec bienveillance et légèreté et surtout beaucoup d'humour. Il y fait également référence non seulement à ses maîtres spirituels mais aussi humoristiques.