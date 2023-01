Joshua a disparu - Par intime conviction - Un fascinant partenaire

Joshua a disparu, Robin Perini Un corps de déesse dans une robe toute simple, un regard d'une tristesse infinie... Décidément, Mitch a bien du mal à imaginer qu'un an plus tôt Emily Wentworth ait pu tuer son mari et enlever leur bébé pour extorquer de l'argent à sa belle-famille. Pourtant, Mitch a une tâche à accomplir : surveiller Emily et retrouver l'enfant. Et rien ne pourra le détourner de sa mission... Par intime conviction, Cassie Miles Isolés dans un chalet, bloqués par une tempête de neige... Si les invités du mariage auquel il a été convié n'étaient pas en danger, l'inspecteur Blake Randall s'amuserait de la situation. Pourtant, l'heure est grave. Car un assassin se cache parmi eux. Tous sont suspects. Et notamment la séduisante Sarah Bentley, la propriétaire du chalet, qui fait tout pour l'éviter... Un fascinant partenaire, Jennifer Morey L'agent Odelia Franck contient à grand-peine sa colère. Comment va-t-elle faire pour supporter les sarcasmes de Jag Benney, son nouveau partenaire. Et, surtout, comment parviendra-t-elle à réprimer le désir inexplicable, qu'il fait monter en elle chaque fois qu'elle le croise ? Romans réédités