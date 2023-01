Le testament mystérieux - Enquête à Mystic Glades

Le testament mystérieux, Rita Herron "Etes-vous une des maîtresses de mon père ? " En entendant l'agressivité contenue dans la voix de Ray McCullen, Scarlet n'a qu'une envie : fuir cette famille à laquelle elle n'appartiendra jamais... Pourtant elle n'y est pour rien si Joe McCullen avait une double vie et l'avait adoptée... Prenant son courage à deux mains, elle tend alors à Ray la lettre dans laquelle son père lui révèle qu'il lui lègue une partie de ses terres... Enquête à Mystic Glades, Lena Diaz Alors qu'elle s'apprête à inaugurer son bed and breakfast dans les Everglades, Silver voit arriver un homme au look de cow-boy qui réserve une chambre et la bombarde de questions sur elle et ses proches. Fascinée par son regard bleu, Silver décide de se tenir sur ses gardes. Car l'inconnu, elle le sent, n'est pas un touriste arrivé là par hasard et en aucun cas elle n'est disposée à le laisser percer ses secrets... Romans réédités