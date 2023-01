Petit Futé Barcelone et sa Province. Edition 2023

Ville de contrastes, entre mer et montagne, Barcelone revêt de multiples facettes. Tantôt médiévale, tantôt moderniste, la capitale de la Catalogne, résistante mythique au franquisme, fait se juxtaposer plusieurs styles, plusieurs modes de vie, dans une harmonie quasi-parfaite. Il y a de la place pour tout le monde, et surtout, tout le monde est le bienvenu. Barcelone est une ville d'art qui porte encore en elle les stigmates des oeuvres inclassables de Gaudì. La richesse et la diversité se reflètent dans son architecture, autant que dans sa population. Flâneries dans la cité médiévale de la Ribera, bain de mer à la Barceloneta, nuits bouillonnantes à la Villa Olimpica, il y a tant à faire sous le soleil de Barcelone.