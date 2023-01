Le Sicilien de son coeur

Série "Les beautés de Sicile" - Tome 1/2 Alicia et Béatrice étaient inséparables. Et, pour elles, le temps des retrouvailles est venu ! Pour retrouver sa chère Béatrice, avec laquelle elle a grandi à l'orphelinat, Alicia est prête à tout. Et même à solliciter l'aide de Dante Schinina. Le petit Sicilien farouche pour qui son coeur battait autrefois est devenu un homme riche et puissant. Il saura certainement où chercher, si toutefois il veut bien l'aider... Alors qu'ils se rencontrent à Milan, Dante accepte en effet de lui accorder son soutien, à la condition qu'Alicia passe un week-end avec lui. Un tête-à-tête qui fait aussitôt jaillir les souvenirs du passé, parmi lesquels cette journée délicieuse où Dante et Alicia ont goûté ensemble au fruit défendu...