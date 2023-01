Périlleuses retrouvailles - Un garde du corps très exigeant

Périlleuses retrouvailles, Jennifer D. Bokal Exaspéré, Luke ramasse la lettre d'amour qu'il vient de trouver devant sa porte et la froisse. Après tout, la femme avec qui il a eu une brève aventure, quelques mois plus tôt, cessera bien un jour de le harceler... D'autant qu'il vient juste de retrouver Bridgette, son amour de jeunesse. Bridgette qu'il n'a jamais cessé d'aimer et qui est revenue en ville depuis peu pour mener une mystérieuse enquête... Un garde du corps très exigeant, Rachel Lee "Tu as besoin d'un garde du corps". En entendant ce conseil d'un vieil ami de son père, Allie retient un sourire. Le fait de détenir des preuves de la malhonnêteté de son patron représente-t-il réellement un danger pour elle ? Bientôt, cependant, elle se rend compte que la menace est réelle et accepte à contrecoeur la protection de Hale Scribner, un garde du corps aussi taciturne qu'exigeant...