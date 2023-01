Un mystérieux vétérinaire - Le bébé secret de Rio

Un mystérieux vétérinaire, Rachel Dove Colère, tristesse, frustration. Voilà les sentiments qui habitent le vétérinaire Chris Jennings quand il s'installe à Puddle Lake, un petit village du Yorkshire. Mais sa rencontre avec Susannah, une jeune femme aussi belle qu'exubérante, chasse bientôt sa morosité, sans même qu'il s'en rende compte. Auprès d'elle et malgré leurs différences, Chris se prend à envisager la vie sous un jour nouveau. Jusqu'à risquer son coeur pour être enfin heureux ? Le bébé secret de Rio, Luana DaRosa Lorsque de passage à Rio de Janeiro la chirurgienne Eliana rencontre Diego Ferrari dans un bar, il n'est encore qu'un inconnu pour elle. Un homme avec lequel elle décide d'oublier ses soucis le temps d'une nuit inoubliable. Mais, un mois plus tard, elle est stupéfaite de le retrouver au Santa Valeria General, l'hôpital dont elle est l'héritière. Plus fou encore, Diego sera bientôt le papa de son bébé !