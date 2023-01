Le docteur des Maldives - Pour le coeur d'un urgentiste

Le docteur des Maldives, Annie Claydon Maintenant que sa fille est adulte, le Dr Mel Murphy se résout à prendre enfin un peu de temps pour elle... aux Maldives. Seulement voilà, quand une tempête éclate, l'île paradisiaque se transforme en dangereux huis clos. Fini les vacances, Mel propose aussitôt son concours à Rafe, le médecin local. Un homme mystérieux que le feu de l'action rend plus irrésistible encore... Pour le coeur d'un urgentiste, Susan Carlisle Chad, médecin urgentiste et papa d'un petit garçon, se consacre à sa carrière et à son fils. Pour lui, la romance n'est pas à l'ordre du jour ! Il sent pourtant ses résolutions vaciller lorsqu'une nouvelle infirmière arrive à l'hôpital pour enfants d'Atlanta. La bienveillance qu'Izzy témoigne à leurs patients et la douceur dont elle fait preuve envers l'enfant de Chad ajoutent à son charme indéniable... Serait-elle la femme qui manquait à sa vie ?