Petit Futé Amsterdam. Edition 2023

Destination à la mode depuis quelques années, la "Venise du Nord" continue de faire des émules, et pour cause. A pied, en vélo ou en barque, les balades à travers ce joyau touristique font découvrir les particularités de l'architecture locale, qui ne ressemble à aucune autre. Amsterdam est singulière : sa mosaïque de quartiers qui se succèdent sans se ressembler se prête volontiers aux longues promenades sans but. Amsterdam vit aussi la nuit. Elle est même l'une des villes les plus dynamiques et chaleureuses d'Europe. Une fois le soleil couché et les néons allumés, une foule branchée prend possession de la ville, à la recherche de petites salles conviviales. Trois quartiers s'activent alors : le Leidseplein, le Quartier Rouge et le Rembrandtplein. Célèbre pour ses nombreux coffee shop, minutieusement réglementés, la ville affiche fièrement son ouverture d'esprit.