Le bébé de l'ennemi

C'est un grand jour pour Flora, effrayant et excitant à la fois. Alors que le procès de son frère débute à Monte Cleure, elle a une révélation à faire à Alejandro Ramos, la partie adverse. Elle attend un enfant de lui ! Si neuf mois plus tôt tous deux ont partagé une nuit de passion inoubliable, ils sont ennemis désormais. Des ennemis liés par un bébé... et bientôt par le mariage express qu'exige Alejandro !