Arrogant ennemi, Kira Sinclair Luca est bien la dernière personne qu'Annalise ait envie de voir dans son casino ? ! Comment cet homme, qui était un tricheur professionnel huit ans plus tôt, est-il parvenu à se faire embaucher pour résoudre un problème de fraude dans la salle des jeux ?? Si Annalise ne lui fait aucunement confiance, elle n'a d'autre choix que de tolérer la présence de son arrogant ennemi... Une idylle de vacances, Yahrah St. John Après avoir avoué ses sentiments pour Jonathan à son insu, Natalie veut se faire oublier en s'offrant une semaine de vacances loin de Royal. Mais quand celui qui tourmente son coeur débarque dans son hôtel, elle n'a nulle part où se cacher... Tous deux finissent par se rapprocher et entament une liaison torride, ce qui ajoute au trouble de Natalie. Une fois leur escapade terminée, saura-t-elle convaincre Jonathan qu'elle peut être pour lui bien plus qu'une amante de passage ??