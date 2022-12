Les secrets de la vie pour être soi. Un guide optimiste vers la résilience et l'épanouissement personnel

"Peut-être avez-vous vécu, comme moi, des moments de pure solitude, de désarroi ? Des injustices qui vous prennent aux tripes, vous rongent de l'intérieur et vous déchirent ? " Dans ce guide où elle partage sa propre expérience, Brigitte Doloir, thérapeute en devenir et coach en développement personnel, invite à tirer parti des épreuves de la vie pour se reconnecter avec soi-même. Prônant la bienveillance, l'écoute de soi et la pensée positive en général, elle appelle à une meilleure connaissance de notre richesse intérieure. Grâce aux conseils pratiques et aux clés de réflexion qu'elle développe à partir de son propre vécu, l'auteure accompagne le lecteur vers une reconquête de ses émotions et de sa confiance en soi. Profondément optimiste, Les Secrets de la vie pour être soi renverse notre perception des épreuves de la vie et nous guide pas à pas vers la résilience et l'épanouissement personnel.