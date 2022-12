Docker. Concepts fondamentaux et déploiement d'applications conçues en services, 2e édition

Ce livre s'adresse aux développeurs, architectes et administrateurs système, ainsi qu'à toute personne désireuse de comprendre les concepts fondamentaux de la technologie Docker, sans entrer dans toutes ses subtilités ni tous ses cas d'usage, pour les mettre en oeuvre dans le déploiement d'applications conçues en services. Empreint de toute la pédagogie de l'auteur, ce livre permet au lecteur de se poser les bonnes questions et d'apprendre à être pleinement autonome pour affronter avec un oeil critique la masse de conseils disponibles sur Internet afin de trouver la bonne information. Après plusieurs chapitres dédiés à la prise en main de Docker, l'auteur transmet les bonnes pratiques d'intégration de Docker sur une application exemple développée avec les technologies Blazor/ASP. NET Core et utilisant des dépendances externes pour les fonctionnalités communes (Keycloak pour l'IAM, Nuxeo pour la GED, RabbitMQ pour le MOM, MongoDB pour la persistance, etc.). Cette architecture en services permettra d'aborder le maximum de situations différentes d'utilisation de Docker. Le dernier chapitre est consacré à simuler un déploiement industriel de l'application adaptée à Docker, en utilisant à la fois l'orchestration de conteneurs, avec des exemples sur Swarm et Kubernetes, et une intégration et un déploiement continus avec Azure DevOps.