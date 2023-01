Passion dans la neige - Une ardente liaison

Série " Les frères Dunn " – Tomes 1 & 2 / 2. Deux frères renouent avec la célébrité... et l'amour ! - Passion dans la neige, Jessica Lemmon : Agent de stars passionnée, Kendall a absolument besoin de l'ancien acteur Max Dunn pour tourner une publicité. Afin de le convaincre de reprendre du métier, elle se rend dans son chalet perdu dans les montagnes de Virginie, et reste un moment interdite devant le charme que dégage cet homme mystérieux... Coincés ensemble par le blizzard, Kendall et Max se rapprochent dangereusement... - Une ardente liaison, Jessica Lemmon : Meghan est aux anges : elle a décroché une interview avec l'acteur Isaac Dunn ! Et elle n'est pas au bout de ses surprises quand il lui demande de jouer le rôle de sa petite amie ! Cet arrangement ne doit durer que le temps de détourner l'attention des médias. Du moins le croit-elle, car leur relation devient vite réelle : non seulement Meghan succombe à une brûlante passion entre les bras d'Isaac, mais bientôt elle se découvre enceinte...